جدول مباريات اليوم الجمعة 29-11-2019 والقنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة المناسبة شبيبة القبائل – فيتا كلوب الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة D النجم الرياضي الساحلي – الأهلي الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة B الهلال – بلاتينيوم الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش دوري أبطال أفريقيا، المجموعة B شالكه 04 – يونيون برلين الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني “البوندسليجا”، الجولة 13 سيلتا فيغو – بلد الوليد الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني “لا ليجا”، الجولة 15 مارسيليا – ستاد بريست 29 الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي “ليج آ”، الجولة 15 أس سي هيرينفين – فيتيسه أرنهيم الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي الممتاز “إيرديفيسي”، الجولة 15 غينتشلاربيرليغي – ملطية سبور الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي الممتاز، الجولة 13 التعاون – الحمرية الساعة 14:35 بتوقيت مصر، 15:35 بتوقيت السعودية، 12:35 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي الدرجة الأولى، الجولة 4 مسافي – الذيد الساعة 14:40 بتوقيت مصر، 15:40 بتوقيت السعودية، 12:40 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي الدرجة الأولى، الجولة 4 المقاولون العرب – الجونة الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المصري الممتاز، الجولة 5 الرفاع – الشباب الساعة 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية، 13:15 بتوقيت جرينيتش Advertisements الدوري البحريني الممتاز، الجولة 5 الأهلي – النجمة الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش الدوري البحريني الممتاز، الجولة 5 الإمارات – العراق الساعة 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي، (خليجي 24) المجموعة A – الجولة الثانية اليمن – قطر الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش كأس الخليج العربي، (خليجي 24) المجموعة A – الجولة الثانية الوكرة – الريان الساعة 17:10 بتوقيت مصر، 18:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة A السد – أم صلال الساعة 17:10 بتوقيت مصر، 18:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة A الشحانية – الأهلي الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 2 العربي – الشباب الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 2 خيطان – التضامن الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 2 الكويت – برقان الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 2 الساحل – السالمية الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 2 الجيش – الشرطة الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوري الممتاز – الجولة 7 الكرامة – جبلة الكرامة – جبلة الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوري الممتاز – الجولة 7 الوحدة – حطين الوحدة – حطين الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية، 12:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوري الممتاز – الجولة 7 الدوري السوري الممتاز – الجولة 7

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