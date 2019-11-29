قائد الترجي التونسي يطالب زملاءه بردة فعل قوية أمام الرجاء المغربي في أبطال أفريقيا

طالب خليل شمام قائد فريق الترجي التونسي لاعبي الفريق، بضرورة تقديم ردة فعل قوية، حينما يواجه الرجاء البيضاوي المغربي في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتأتي مواجهة الرجاء بعد أسبوع من خسارة الترجي ضد فريق آسفي المغربي بنتيجة 4 2/ بركلات الترجيح في تونس، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 / 2 .

ويغيب شمام عن المباراة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بعد غد السبت بداعي الإصابة، حيث لم يكن ضمن بعثة الفريق اليوم الى المغرب.

وقال شمام في تصريحات لإذاعة “موزاييك اف ام” التونسية: ” مواجهة الترجي مهمة في بداية مشوار دور المجموعات، لكنها ليست مصيرية، نحتاج لتقديم ردة فعل بعد خروجنا من مسابقة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال”.

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وأضاف:”أنا واثق من جاهزية اللاعبين لتجاوز عثرة المسابقة العربية، ولكن لا يجب أن نهول من حجم اللقاء”.

وتابع شمام “المباراة ليست مصيرية للفريقين لكنها مهمة للمعنويات”.

ويسعى الترجي الى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه، بعد أن نجح في تحقيق اللقب في آخر موسمين على حساب الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي