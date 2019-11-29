الأهلي المصري يعلن جاهزية ربيعة لمواجهة النجم الساحلي بدورى الأبطال

أعلن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي غداً الجمعة في افتتاحية مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن ربيعة تعافى من الإصابة بكدمة أسفل الفخذ وبات جاهزاً طبياً للمباراة التي ستقام في الملعب الأولمبي في رادس بتونس.

وشارك ربيعة، الذي يعد من العناصر الأساسية في خط دفاع الأهلي، في مران الفريق الجماعي اليوم، بعدما شفي من الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية.

وتعيد تلك المباراة إلى الأذهان مواجهتي الفريقين في نهائي نسختي المسابقة عامي 2005 و.2007

يذكر أن المجموعة تضم أيضاً فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.