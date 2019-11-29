أعلن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري جاهزية رامي ربيعة مدافع الفريق لمواجهة النجم الساحلي التونسي غداً الجمعة في افتتاحية مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال خالد محمود في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن ربيعة تعافى من الإصابة بكدمة أسفل الفخذ وبات جاهزاً طبياً للمباراة التي ستقام في الملعب الأولمبي في رادس بتونس.
وشارك ربيعة، الذي يعد من العناصر الأساسية في خط دفاع الأهلي، في مران الفريق الجماعي اليوم، بعدما شفي من الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق أمس الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية.
وتعيد تلك المباراة إلى الأذهان مواجهتي الفريقين في نهائي نسختي المسابقة عامي 2005 و.2007
يذكر أن المجموعة تضم أيضاً فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي المصري يعلن جاهزية ربيعة لمواجهة النجم الساحلي بدورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.