مدرب النجم الساحلي يشدد على أهمية المنافسة بين اللاعبين قبل مواجهة الأهلي

شدد الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب النجم الساحلي التونسي، يوم الخميس، على أهمية المنافسة بين اللاعبين وذلك قبل المباراة التي يخوضها فريقه أمام الأهلي المصري ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال جاريدو في مؤتمر صحفي مساء الخميس: ” لدينا رصيداً بشرياً مهماً في الفريق وأفضل مدافع في المحور كما أن المنافسة كبيرة بين اللاعبين. وهذا أمر مهم في الفرق الكبيرة”.

وتابع : “يتوجب أن يكون هناك دائما منافسة بين اللاعبين في جميع الخطوط”.

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وأوضح جاريدو: “من الصعب أن يخوض جميع اللاعبين كُل المباريات، وعلى المدرب أن يحسن التعامل مع الرصيد المتوفر لديه من اللاعبين”.

وبخصوص المباراة المرتقبة ضد الأهلي قال جاريدو إنه لديه ثقة كاملة في لاعبي الفريق لتحقيق الفوز ضد الأهلي”.

ويلتقي الفريقان اليوم الجمعة على ملعب رادس بالعاصمة بعيدا عن ملعب فريق النجم في مدينة سوسة.