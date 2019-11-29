نتيجة مباراة الإمارات والعراق فى كأس الخليج العربي “خليجي 24”

يلتقي منتخب الإمارات بنظيره المنتخب العراقي فى مواجهة قوية، فى احدي مباريات اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى فى بطولة كأس الخليج العربي خليجي 24 والمقامة فى قطر.

وتقام المباراة بين المنتخبين على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية مدينة الدوحة، اليوم الجمعة 29-11-2019، وتنطلق ى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، الساعة 17:00 بتوقيت مكة، الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

بدأ منتخب العراق مباريات خليجي 24 بداية قوية بالفوز على صاحب الملعب والجمهور منتخب قطر بنتيجة 2-1، سجل هدفي العراق اللاعب محمد قاسم ماجد.

بينما استطاع منتخب الإمارات التغلب على المنتخب اليمني بثلاثية دون رد، سجل الأهداف الثلاثة نجم المنتخب علي مبخوت.

وشهدت المواجهة الأخيرة بين المنتخبين فى بطولة كأس الخليج 23 على الاراضي الكويتية فوز منتخب الإمارات بركلات الترجيح فى الدوري نص النهائي.