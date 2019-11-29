رياضة | رد ناري من القيعي على أنباء تخلي الأهلي عن مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من القيعي على أنباء تخلي الأهلي عن مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، عن استياؤه بسبب ما يتردد بشأن تخلي إدارة النادي عن علاج لاعب الفريق مؤمن زكريا، ووصفها بالشائعة المغرضة للتغطية على مشاكل المنافس التقليدي.

وقال القيعي في تصريحات تليفزبونية عبر قناة الأهلي : إذا فكرت في سبب تلك الشائعات فأنك سترى إن المنافس هو السبب، منافسنا يعاني من مشكلة في الوقت الحالي، وبالتالي أراد البعض أن يُخلق مشكلة في الأهلي ليجعل الأمور متوازنة من جانب الأزمات والمشاكل، على جماهير الأهلي استيعاب ذلك تماما.

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واضاف: مؤمن زكريا عقد جلسة رفقة وكيله مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ في أغسطس الماضي، أي قبل بداية الموسم، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بموقفه ومستحقاته وعلاجه وأنه لن يُقيد في الفريق حتى شفائه بإذن الله حتى يناير المقبل.

وأوضح : كما وردتني الأنباء فإنه تم الوفاء بكل ما تم الاتفاق عليه، الأهلي ما زال يلتزم تماما بما تم الاتفاق عليه مع مؤمن زكريا وبعلاج اللاعب، هذا قرار من مجلس الإدارة ولا رجعة فيه على الإطلاق".

وكان مؤمن زكريا سافر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية متقدمة على القلب والمخ والعضلات، قبل أن يعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن تكفله بمصاريف رحلة علاجية للاعب الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية.