رياضة | أرقام وإحصائيات من مشوار "كهربا" مع 6 أندية قبل انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام وإحصائيات من مشوار "كهربا" مع 6 أندية قبل انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخب مصر وديسبورتيفو أفيس البرتغالي، على أعتاب الانتقال رسميًا لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك بعدما أعلن اللاعب عن رغبته في انهاء رحلته الاحترافية بالبرتغال والعودة لمصر مجددًا في الفترة الحالية.



وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي اتفق مع "كهربا" على كافة بنود التعاقد، ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات ونصف، وسوف يحصل على 15 مليون جنيه سنويًا أي بمبلغ إجمالي 68 مليون في مدة التعاقد كاملة.

ويؤجل الأهلي الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نجم منتخب مصر حتي عودة الفريق الأحمر من تونس بعد مباراة النجم الساحلي المقرر لها مساء اليوم الجمعة في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قدم محمود كهربا في مسيرته الكروية قبل الانتقال للأهلي؟ 1- إنبي: شارك مع إنبي 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل 8 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 1962 دقيقة لعب.

2- الزمالك: خاض نجم منتخب مصر في 92 مباراة مع الزمالك (56 بالدوري – 23 بالبطولات الإفريقية – 7 بكأس مصر – 1 بالسوبر المحلي – 5 مباريات بالبطولة العربية )، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، وساهم في صناعة 8 أهداف أخري. Advertisements

وحصل مع الزمالك على بطولة الدوري الممتاز موسم 2014 -2015، وبطولة كأس مصر "مرتين"، وبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية قبل رحيله للبرتغال.

3- اتحاد جدة: خاض نجمنا المصري تجربة احترافية هامة في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، ولعب مع الفريق 53 مباراة في مختلف البطولات، بواقع 4372 دقيقة لعب، وسجل 24 هدفًا، وصنع 9 أهداف، وحصل علي 9 انذارات.

4- لوزيرن السويسري: خاض مع فريق لوزيرن السويسري 19 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 7 أهداف، وصنع هدف وحيد في 970 دقيقة لعب فعلية.

5- جراسهوبرز السويسري: في تجربة احترافية أخري مع نادي جراسهوبرز السويسري خاض نجم الزمالك السابق، 17 مباراة بمختلف البطولات.