رياضة | موعد مباراة قطر واليمن اليوم الجمعة 29/11/2019 بكأس الخليج والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة قطر واليمن اليوم الجمعة 29/11/2019 بكأس الخليج والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره منتخب اليمن اليوم الجمعة 29 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الخليج 24.



موعد مباراة قطر واليمن والقنوات الناقلة وستلعب مباراة منتخب قطر ضد منتخب اليمن اليوم في بطولة كأس الخليج 24 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية على استاد خليفة الدولي.

كما ستلعب مباراة منتخب قطر ضد منتخب اليوم في بطولة كأس الخليج 24 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت اليمن.

القنوات الناقلة لمباراة قطر واليمن وستذاع مباراة منتخب قطر ضد منتخب اليمن اليوم في بطولة كأس الخليج 24 على قناة "بي إن سبورتس المفتوحة" بتعليق علي محمد علي. Advertisements

مجموعة قطر واليمن في بطولة كأس الخليج ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى من مجموعات كأس الخليج 24 رفقة كل من الإمارات ومنتخب العراق ومنتخب اليمن.

ترتيب قطر واليمن في كأس الخليج 24 ويحتل منتخب قطر المركز الثالث من جدول ترتيب مجموعته في بطولة كأس الخليج 24 بدون نقاط من أصل مباراة واحده خاضها حتى الآن في البطولة.