رياضة | موعد مباراة الهلال وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر (مجموعة الأهلي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر (مجموعة الأهلي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد عشاق الكرة الإفريقية، اليوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، لافتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020.

وتُفتتح المباريات بمواجهة المجموعة الثانية حيث يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضيفًا على الهلال السوداني، فيما يستضيف النجم الساحلي التونسي نظيره الأهلي، في أولى مباريات المجموعة.

موعد مباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال ويستضيف ملعب الجوهرة الزرقاء بأن درمان في السودان، موقعة قوية حينما يلعب بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي ضد الهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسودان، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري الأبطال وتُذاع مباراة الهلال السوداني ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD2 الناقل الحصري لمباريات دوري الأبطال والبطولات الإفريقية.

ويغيب عن الهلال السوداني، نجمه نزار حامد بسبب تعرضه للإيقاف من الدور التمهيدي للبطولة، على أن يعود من مباراة الجولة الثانية.