- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جماهير أرسنال ترفع الكارت الأحمر فى وجه إيمرى بعد خسارة اينتراخت.. صور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جماهير أرسنال ترفع الكارت الأحمر فى وجه إيمرى بعد خسارة اينتراخت.. صور
الجمعة 29 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
طالبت جماهير أرسنال الإنجليزي، برحيل مدرب الفريق الإسباني أوناى إيمرى، خلال مباراة اينتراخت فرانكفورت الألمانى، التى انتهت منذ قليل بخسارة الجانرز، بنتيجة 2 – 1، فى الجولة الخامسة من الدوري الأوروبى.
ورفعت جماهير أرسنال، التى كانت حاضرة فى ملعب "الإمارات"، لافتات تطالب برحيل إيمرى، عن تدريب الفريق، بسبب تدهور نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة.
وغابت الانتصارات عن فريق المدفعجية، فى مبارياته السبعة الأخيرة، فى جميع المسابقات، الأمر الذى وضع المدرب الإسباني، فى وضع محرج أمام جماهير النادى.
وتولى إيمرى قيادة أرسنال، فى مايو 2018، خلفا للمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينجر، ووصل مع الفريق الموسم الماضى إلى نهائي الدوري الأوروبى، قبل أن يخسر من تشيلسى بنتيجة 4 – 1.
ويحتل أرسنال المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة، بعد مرور 13 جولة.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير أرسنال ترفع الكارت الأحمر فى وجه إيمرى بعد خسارة اينتراخت.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.