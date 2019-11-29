شكرا لقرائتكم انبي يستدرج بنها اليوم في بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق إنبى بقيادة حلمى طولان مع بنها، فى الثانية من ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمواجهة الترسانة يوم 6 ديسمبر المقبل، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

ويستعد إنبى لمواجهة الشواكيش فى الكأس، بعدما انتهى الفريق البترولى من مباراته مع الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

وتأتى ودية إنبى مع بنها بناءً على طلب حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى الذى فضل خوض ودية لتجهيز البدلاء والمستبعدين لمواجهة الشواكيش.