موعد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 24 والقنوات الناقلة المشفرة والمفتوحة على النايل...

يستأنف المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مبارياته في كأس الخليج العربي بدورته الـ 24 المقامة في قطر، حيث يلاقي المنتخب البحريني على ارض ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل بالعاصمة الدوحة، وقد انطلقت فاعليات الدورة الـ 24 من كأس الخليج العربي في يوم 26 نوفمبر، وشهدت مباراة الإفتتاح بين المنتخب العراقي والمنتخب القطري مفاجئة بفوز العراق على قطر في أرضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليأتي في المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، متخلفاً عن الإمارات المتصدر للمجموعة بفارق الأهداف.

وكان المنتخب السعودي قد اجتمع مع المنتخب البحريني في مباراة واحدة هذا العام، في أغسطس الماضي خلال بطولة اتحاد غرب آسيا، وانتهت النتيجة بالتعادل قبل أن يودع الصقور البطولة على يد الأردن بعد الخسارة بثلاث أهداف مقابل لا شئ.

موعد مباراة السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 24

تقام المباراة يوم السبت 30 نوفمبر، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 24، حيث يسعى الفريق الأخضر في المباراة للفوز ولا شئ غيره، خاصةً بعد الخسارة في الجولة الأولى، في ظل المنافسة القوية التي سيلاقيها من المنتخب البحريني ذو الطموحات العالية.

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موعد المباراة 8 مساءاً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وقطر

9 مساءاً بتوقيت الإمارات

7 مساءاً بتوقيت القاهرة وسوريا

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين المفتوحة والمشفرة

المباراة مذاعة على قنوات bein sports المفتوحة، وقنوات الكأس المفتوحة الأولى والثانية، والقناة العراقية الرياضية، والقناة السعودية الرياضية، وقناة عُمان الرياضية، وقنوات الكويت الرياضية.

تفاصيل مباراة السعودية والبحرين

يدفع المدرب الفني للمنتخب الأخضر الفرنسي هيرفي ريناد، بجميع أوراقه الرابحه في مباراته أمام البحرين من أجل تحقيق الفوز، حيث يجتمع المنتخب السعودي مع المنتخب اليمني في المجموعة الثانية، والتي يتصدرها منتخب الكويت برصيد 3 نقاط بعد أن نجح في الفوز على السعودبة في الجولة الأولى بثلاث أهداف مقابل لا شئ، بينما يدخل المنتخب البحريني المباراة بعد التعادل السلبي مع المنتخب العماني في الجولة الأولى.