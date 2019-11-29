شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُغرم "روقة" 100 ألف جنيه بعد أزمة تغيير مركزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرم مسؤولو إنبى، محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأبيض، 100 ألف جنيه، على خلفية رفضه قرار حلمى طولان المدير الفنى للفريق بتغيير مركزه.

وحرص حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى بالاتفاق مع إدارة النادى على العمل نحو إبرام لائحة جديدة للمكافآت والعقوبات داخل النادى البترولى لمزيد من الانضباط داخل الفريق على خلفية السعى لمواصلة تحسين نتائج البترولى بعد الفوز على الزمالك مؤخرا فى بطولة الدورى الممتاز.

ويستعد إنبى خلال الوقت الحالى لمواجهة الترسانة، فى المباراة التى ستقام يوم 6 ديسمبر المقبل، فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر.