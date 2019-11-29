شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض حظراً إعلامياً حول لاعبيه بتونس وفايلر يكتفي بمران45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض حظرا إعلاميا علي لاعبي الفريق وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وجاء قرار عبد الحفيظ لفرض سياج من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة الغد حيث اكتفي فقط حسام عاشور كابتن الفريق بالادلاء بتصريحات اعلامية فقط عبر المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء. Advertisements على جانب أخر ، أختتم الفريق تدريباته مساء اليوم علي ملعب رادس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي ، واكتفي الجهاز الفني بإقامة المران علي 45 دقيقة فقط لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد. ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يفرض حظراً إعلامياً حول لاعبيه بتونس وفايلر يكتفي بمران45 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.