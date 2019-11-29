شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استاد القاهرة يستضيف مباراتى الأهلى والزمالك بكأس مصر دور الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي أمام بني سويف فى دور الـ32 لكأس مصر و المقرر لها الثلاثاء المقبل. كما تقرر إستضافة استاد القاهرة لمباراة الزمالك أمام الشرقية زقازيق أيضاً يوم الأربعاء فى دور الـ32 لكأس مصر. وأكد وليد عبد الوهاب مدير عام استاد القاهرة أنه تم التنسيق الأمني بإستضافة الاستاد لمباراتى الأهلي و الزمالك فى دور الـ32 لكأس مصر ، ويتم التنسيق خلال الفترة المقبلة لإستضافة مباريات الفريقين بالدوري. استضاف استاد القاهرة مباريات منتخب مصر الأوليمبي بأمم أفريقيا التى توج بها الفراعنة وظهر الاستاد بشكل مميز وتحديداً فى مباراتي الافتتاح و الختام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. استاد القاهرة يستضيف مباراتى الأهلى والزمالك بكأس مصر دور الـ32 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.