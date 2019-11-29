عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرسنال ينهار بثنائية أمام اينتراخت ويؤجل تأهله فى الدوري الأوروبى

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

سقط أرسنال الإنجليزي، فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السادسة، فى الدوري الأوروبى.



أنهى أرسنال الشوط الأول من اللقاء، متقدما بهدف سجله النجم الجابونى أوباميانج، فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، من تسديدة قوية بعد متابعته لعرضية من زميله جبرييل مارتينلى.

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وفى الشوط الثانى، نجح الفريق الألمانى، فى قلب النتيجة، بتسجيله هدفين خلال 10 دقائق، إذ سجل دايتشي كامادا أول أهداف اينتراخت فى الدقيقة 55، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى فى الدقيقة 64.

وفى نفس المجموعة، حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 1 – 1، مواجهة فيتوريا جيماريش البرتغالى مع ضيفه ستاندر دولياج البلجيكي.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الفريق الألمانى المركز الثانى برصيد 9 نقاط، ثم ستاندر دولياج البلجيكي ثالثا برصيد 7 نقاط، وأخيرا فيتوريا جيماريش برصيد نقطتين.