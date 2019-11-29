تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال 30 يوما

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أجلت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواجهة الأهلي والهلال 30 يوما، بعد أن كان مقرر إقامتها في الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير أجلت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواجهة الأهلي والهلال 30 يوما، بعد أن كان مقرر إقامتها في الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. جاء ذلك بعد التعديلات التي أجرتها الرابطة من الجولة 11 حتى 15، وفقاً للمحضر التنسيقي بين الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم والأندية بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج الـ24 المقامة حالياً، وكأس آسيا تحت 23 عاماً للمنتخب الأولمبي، التي ستقام في يناير القادم.



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