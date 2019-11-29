شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر السادس عربيا.. وتغير وحيد في «نادي الـ 10» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

احتفظت المنتخبات الخمسة الأولى بترتيبها في قمة التصنيف العالمي للفيفا، إذ بقيت بلجيكا أولا، فرنسا ثانيا، البرازيل ثالثا، إنجلترا رابعا وأوروغواي خامسا، فيما جاء التغيير الوحيد في نادي الـ10 الأوائل بتقدم كرواتيا للمركز السادس، عوضا عن البرتغال التي تراجعت للسابع، وبقيت إسبانيا في المركز الثامن، والأرجنتين من بعدها، وكولومبيا عاشرا.

فيما جاء المنتخب السعودي في المركز السادس عربيا، والـ67 عالميا. وتصدر المنتخب التونسي ترتيب المنتخبات العربية والـ27 عالميا، ثم المنتخب الجزائري في المركز الثاني عربيا والـ35 عالميا، ثم المنتخب المغربي في المركز الثالث عربيا والـ43 عالميا، يليه المصري في المركز الرابع عربيا والـ51 عالميا.