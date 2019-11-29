شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملاكمين عالميين يلتقون على ميدان الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت اللجنة المنظمة «لنزال الدرعية التاريخي» على لقب الوزن الثقيل في الملاكمة، الذي سيجمع آندي رويز بخصمه أنتوني جوشوا، في السابع من ديسمبر المقبل، إضافة لمواجهة أخرى مرتقبة تجمع الملاكم ديلان وايت وخصمه ماريوز واك، ليرتفع بذلك عدد المواجهات الكبرى في الوزن الثقيل إلى 5 نزالات تجمع 10 ملاكمين، تقام جميعها في الـ7 من ديسمبر القادم على حلبة ميدان الدرعية.

وقال الملاكم البريطاني ماريوز واك عن هذا النزال: «أنا سعيد بمواجهة وايت، إنه أحد أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل، وقد بذلت جهداً كبيراً في التمرين ويسعدني الحصول على هذه الفرصة في مكان مختلف مثل المملكة، أريد خوض المنافسات في أماكن مختلفة، وفي هذه الليلة تحديداً التي تحتضنها الدرعية ستقام أهم نزالات سيشاهدها الجميع منذ سنوات، لذا فأنا سعيد بأن أحظى بهذه الفرصة التي تمهد للمنافسة على لقب عالمي في 2020».

من جانبه، قال إدي هيرن المدير التنفيذي لـ (Matchroom Boxing): «بهذا النزال المعلن نختتم قائمة الملاكمين المشاركين في هذه الليلة التاريخية لرياضة الملاكمة، 10 ملاكمين من الوزن الثقيل سيحضرون إلى ميدان الدرعية، ليبهروا العالم في أقوى النزالات في التاريخ».

كما تشهد إقامة لقاءات جانبية مهمة في أوزان أخرى مختلفة، حيث يلتقي الملاكم توم ليتيل بمنافسه محمد رسل مجيدوف بطل العالم السابق للهواة، ويواجه أليكساندر بوفيتكن خصمه مايكل هنتر، فضلاً عن نزال مرتقب بين فيليب هرجوفك وإيريك مولينا، كما سيواجه ملاكم مدينة ليدز في وزن الريشة الخفيف هوبي بيرس، ملاكم مدينة لوس أنجلوس للوزن المتوسط دييغو باكيو.