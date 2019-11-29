شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفتح ملف المطالبات المالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر الشمراني (جدة) @okaz_sports

من المتوقع أن تفتح إدارة نادي الاتحاد خلال الأيام القادمة ملف المطالبات المالية لبعض العاملين في النادي، بعد أن وقع أنمار الحائلي على التزام بسداد الديون عقب تسلمه كرسي رئاسة النادي. ويأتي ذلك في إطار إغلاق كافة القضايا والمطالبات المالية، إذ ستفتح الإدارة الاتحادية ملف مستحقات 50 عاملا في النادي بين أجهزة فنية وإدارية ولاعبين، لتسليمهم مستحقاتهم المالية وفق لجنة مكونة من النادي والهيئة العامة للرياضة، لتصفر بذلك الإدارة الاتحادية كافة الديون، تماشيا مع قرار الهيئة العامة للرياضة.

وميدانيا يواصل الفريق الكروي تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب تين كات الذي أخضع اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، وذلك من أجل النهوض بالفريق والعودة به إلى سلم الانتصارات من جديد.