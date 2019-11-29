شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يروض «الثالثة» بعد 23 مدربا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

نجح المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في تحقيق ما عجز عنه 23 مدربا مروا على القيادة الفنية للزعيم طوال 19 عاما بتحقيقه كأس دوري أبطال آسيا بعد أن غاب عن خزائنه منذ عام 2000 عندما انتصر على جابيلو الياباني بثلاثية البرازيلي سيرجيو في استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.وتناوب على القيادة الفنية للهلال طوال عقدين من الزمان 11 مدربا من الجنسيات الأوروبية هم: الرومانيون بلاتشي، وكوزمين، وريجكامب، والبرتغاليان بيسيرو، وخيسوس، والفرنسي كومبواريه، والبلجيكي غيرتيس، والكرواتي زلاتكو، واليوناني دونيس، والهولندي اديموس، والتشيكي هاسيك.

وحاول 8 مدربين من أمريكا اللاتينية فك عقدة الآسيوية إلا أنهم فشلوا، منهم 5 برازيليين (باكيتا، وألكسندر، وأوسكار، وتونينو، وكليبر)، بجانب الأرجنتينيين كالديرون، ودياز، والأروغوياني جوستافو، والكولمبي ماتورانا، فيما كانت هناك محاولة مع المدرب التونسي أحمد العجلاني.

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ولم تقتصر محاولات الزعيم المتكررة عبر عقدين من الزمان في ترويض الكأس على المدربين الأجانب بل كانت هناك محاولتان مع المدرب سامي الجابر، الذي أقيل بعد وصوله للدور ربع النهائي، بجانب المدرب الذي تولى إدارة الدفة الفنية بشكل مؤقت عبداللطيف الحسيني.

ولم يجد رازفان القبول الكبير لدى المدرج الأزرق في الفترة الماضية بسبب تذبذب نتائج الفريق وتكرار الأخطاء إلى أن تمكن من ترويض الكأس للمرة الثالثة، والوصول لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة بعد أسبوعين من الآن.

وعلى صعيد آخر هيمن فريق الهلال بطل القارة على ‏تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال آسيا.وكان الهلال حقق كأس آسيا يوم الأحد الماضي بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 3-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقد جاءت التشكيلة على النحو التالي: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، كاريلو، سالم الدوسري، جيوفينكو، وغوميز). وعلى صعيد آخر، أجرى لاعب الهلال المحترف الفرنسي غوميز عملية جراحية في إصبع يده تكللت ولله الحمد بالنجاح، وسيخضع غوميز بعدها لراحة لمدة 7 أيام، على أن يبدأ بعدها أداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجيا.