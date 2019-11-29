شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يسيطر على تشكيلة آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 هيمن فريق الهلال بطل القارة وزعيمها‏ بالكامل على ‏تشكيلة الأسبوع في ⁧‫دوري أبطال آسيا.⁩ وكان الهلال حقق كأس آسيا يوم الأحد الماضي بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 3-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقد جاءت التشكيلة على النحو التالي: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، كاريلو، سالم الدوسري، جيوفينكو، وغوميز). وعلى صعيد آخر، أجرى لاعب الهلال المحترف الفرنسي غوميز عملية جراحية في إصبع يده تكللت ولله الحمد بالنجاح، وسيخضع غوميز بعدها لراحة لمدة 7 أيام، على أن يبدأ بعدها أداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجيًا.

هيمن فريق الهلال بطل القارة وزعيمها‏ بالكامل على ‏تشكيلة الأسبوع في ⁧‫دوري أبطال آسيا.⁩ وكان الهلال حقق كأس آسيا يوم الأحد الماضي بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني 3-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وقد جاءت التشكيلة على النحو التالي: (عبدالله المعيوف، محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، كاريلو، سالم الدوسري، جيوفينكو، وغوميز). وعلى صعيد آخر، أجرى لاعب الهلال المحترف الفرنسي غوميز عملية جراحية في إصبع يده تكللت ولله الحمد بالنجاح، وسيخضع غوميز بعدها لراحة لمدة 7 أيام، على أن يبدأ بعدها أداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجيًا.

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