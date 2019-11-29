شكرا لقرائتكم خبر عن العدالة يستعد للدوري «محليا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تسبب عدم موافقة الأندية الإماراتية في إلغاء معسكر فريق العدالة الذي كان من المفترض إقامته يوم الجمعة الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في جبل علي، بحسب المركز الإعلامي بنادي العدالة. وجاء رفض الأندية الإماراتية لارتباطها وانشغالها بمباريات رسمية في مسابقة كأس الخليج العربي الإماراتي، ما جعل الجهاز الفني العدلاوي بقيادة التونسي ناصيف البياوي يصرف النظر عنه واشتراط إقامة مباريات ودية استغلالاً لفترة توقف الدوري الحالي بسبب مشاركة المنتخب في البطولة الخليجية الـ24، ورغبة الجهاز الفني العدلاوي لعب مباريات ودية للتعرف على اللاعبين بشكل أكبر قبل خوض أولى المباريات الرسمية لقيادة العدالة.

من جهة أخرى، تعرض لاعب خط الوسط أحمد السلطان لحادث مروري نتج عنه تعرضه لكدمات وجروح بسيطة، ليجري بعدها فحوصات طبية للتأكد من سلامته والخروج من المستشفى.