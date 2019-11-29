شكرا لقرائتكم خبر عن «خليجي 25» في البصرة.. ديسمبر 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر الشمراني «جدة»

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أمس (الخميس) استضافة مدينة البصرة العراقية النسخة الـ25 من كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 25». وكتب الاتحاد الخليجي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «بإجماع جميع أعضاء اتحاد كأس الخليج.. البصرة تستضيف النسخة رقم 25 من كأس الخليج».

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الاتحاد في الدوحة التي تستضيف النسخة الـ24 حتى الثامن من الشهر الجاري، «تم مبدئيا قبول طلب وملف العراق لاستضافة خليجي 25 في عام 2021». وأضاف: «سوف نرسل المعايير الخاصة بملف الاستضافة إلى جميع الاتحادات خلال الأسبوع القادم، وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات وأمن، ونعتقد أن العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما».

وتابع: «معايير الاستضافة سوف تتضمن أيضا الجدول الزمني لوصول الملفات رسميا، وأيضا الموعد النهائي لاختيار الدولة المنظمة، وأيضا الدولة البديلة».

واستطرد الرميحي قائلا: «كانت هناك موافقة من جميع الاتحادات على طلب العراق استضافة خليجي 25، ومن وجهة نظري أن العراق يملك من 70 إلى 80% من معايير الاستضافة».

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من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي عبدالخالق مسعود: «حصلنا على موافقة مبدئية على استضافة خليجي 25 في مدينة البصرة وبمشاركة المنتخبات الثمانية».

وأضاف: «اعتبر الاستضافة إنجازا للكرة العراقية والشعب العراقي، وإن شاء الله سوف نلبي معايير وشروط الاستضافة، ولدينا تعهد حكومي بذلك». وذكر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي في بيان مقتضب بعد الانتهاء من اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية «خليجي 25 في البصرة».

وقدم وفد الاتحاد العراقي خلال الاجتماع ملف استضافة مدينة البصرة جنوبي البلاد التي تعيش اضطرابات بسبب استمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية هناك.

وقدم الاتحاد العراقي في أكثر من مرة طلبا لاستضافة بطولة كأس الخليج منذ عام 2013 عندما تقدم بطلب استضافة النسخة الـ21 التي ذهبت إلى البحرين، بسبب عدم استكمال المنشآت والبنى التحتية المناسبة لمثل هذه الاستضافة.

وذكر مسعود قبل بدء الاجتماع «تلقيت تأكيدات مساندة لملف العراق في استضافة خليجي 25 من قبل الاتحادين البحريني والسعودي، وكذلك الاتحاد الإماراتي». وأضاف «موعد خليجي 25 هو شهر ديسمبر عام 2021».