شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يتكبد مر الخسارة .. وتأهل الأخضر قائم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم ( جدة)

لم تكن خسارة المنتخب السعودي في افتتاحية خليجي 24 مجرد ثلاث نقاط كسبها المنتخب الكويتي الشقيق، بل ترتبت عليها خسائر أخرى عدة.

وتعد خسارة مساء الأربعاء في ديربي الخليج هي الأول للمدرب الفرنسي إيرفي رينارد بعد أن قاد الأخضر في 6 مباريات انتصر في مباراتين وتعادل في أربع.

ونجح الكويت في تعزيز تفوقه على المنتخب السعودي على مستوى مباريات كأس الخليج بتسجيله الفوز العاشر له مقابل خمسة انتصارات للأخضر، وحضر التعادل في 7 مرات.

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وتمكن الأزرق في معادلة أرقام المواجهات التي جمعت المنتخبين بـ14 فوزا لكلا المنتخبين مقابل 12 تعادلا على مستوى كل المسابقات والمباريات الرسمية والودية.

وتلقى الأخضر رابع خسارة له في سابع مباراة افتتاحية جمعته مع الكويت في تاريخ كأس الخليج، بينما انتصر منتخبنا الوطني في مباراتين، وحضر التعادل في مناسبتين.

وكان آخر فوز للكويت على المنتخب في كأس الخليج بخليجي 21 الذي استضافته البحرين قبل 6 سنوات، عندما انتصر الأزرق على الأخضر بهدف يوسف السلمان.

وما زال أمل الأخضر قائما في التأهل للدور نصف النهائي، حيث تنتظره مباراة مع البحرين مساء السبت، فيما يختتم الأخضر هذا الدور مساء الإثنين ضد عمان، ويحتاج الأخضر الفوز في كلتا المباراتين بعد أن تعادلا سلبيا في مباراتهما الأولى للتأهل دون النظر لباقي النتائج.