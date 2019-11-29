شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والعراق يبحثان عن فوز يقربهما من نصف نهائي الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (الدوحة)

يبحث المنتخبان الإماراتي والعراقي عن فوز ثان في المجموعة الأولى يقربهما من نصف النهائي عندما يلتقيان اليوم (الجمعة) في استاد خليفة الدولي في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم «خليجي 24» في الدوحة، إذ بدأ منتخبا الإمارات والعراق البطولة بشكل قوي، بعد فوز الأول على اليمن 3-0، والثاني على قطر المضيفة 2-1.

وأعطى انتصار البداية المنتخبين جرعة معنوية قوية كانا في أمس الحاجة اليهما، حيث حققه «الأبيض» بعد خسارتين مخيبتين أمام تايلاند وفيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، و«أسود الرافدين» رغم النقص الحاد في صفوفهم.

ويعرف المنتخبان بعضهما جيدا، حيث ستكون المباراة الخامسة بينهما تواليا في البطولة، بعدما التقيا في آخر أربع نسخ، التي عرفت تفوقا إماراتيا واضحا عبر الفوز ثلاث مرات والتعادل مرة، كما تواجها أيضا في تصفيات مونديال 2018 وتبادلا الفوز.

Advertisements

في الجانب الآخر، كسب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب العراق الرهان على الدفع بتشكيلة شابة أمام قطر، بعد غياب عدد كبير من الأساسيين لأسباب مختلفة.

وستكون مباراة الجمعة الرقم 11 بين المنتخبين في البطولة منذ مواجهتهما الأولى عام 1976، وفازت الإمارات ثلاث مرات والعراق مرتين وتعادلا خمس مرات.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تسعى قطر، بطلة آسيا، إلى الفوز على اليمن للإبقاء على آمالها في المنافسة على إحدى بطاقتي دور الأربعة خصوصا بعد خسارتها في الجولة الأولى.