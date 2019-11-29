شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف عن دوره فى عودة رمضان صبحي للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تابع غريب فى تصريحات فى تصريحات لقناة on sport فى برنامج ملعب أون ويقدمه أحمد شوبير عقدت جلسة مع رمضان صبحي و نادر شوقى وكيله في 2018 ، وطلبت منه الإنضمام للمنتخب الأوليمبي خاصة أنه كان بعيد وقتها عن الفريق الأول فى عهد المكسيكي خافيير أجيري ولم يشارك معهم فى أمم أفريقيا ، ووقتها عرض رمضان فكرة العودة للأهلي خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية مع ناديه الأنجليزي ورحبنا معاً بالفكرة وتم العودة للقلعة الحمراء وشارك مع المنتخب الاوليمبي فى معظم المباريات الودية.

أكد غريب أنه كان صعب على رمضان العودة من المنتخب الأول بعد المشاركة معهم فى كأس العالم للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي ن ولكنه لاعب كبير وظهر بمستوي مميز للغاية ولعب دور القائد فى المنتخب الأوليمبي ببراعة استحق معها لقب أفضل لاعب فى أمم أفريقيا.