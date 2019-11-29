شوقي غريب يكشف كواليس الاتصال بين محمد صلاح ورمضان صبحي...

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جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أجرى اتصال تليفوني برمضان صبحي لاعب الأهلي هنأه خلالها على الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، وعبر عن سعادته بالأداء و الحضور الجماهيري الكبير فى البطولة. تابع غريب فى تصريحات لقناة on sport فى برنامج ملعب أون ويقدمه أحمد شوبير إنضمام محمد صلاح للمشاركة مع الفريق بالأوليمبياد أمر وارد ، تواجد صلاح معنا شئ مشرف فهو أحد أفضل 3 لاعبين فى العالم. كان منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ، إلى جانب التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

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