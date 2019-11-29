شكرا لقرائتكم علي مبخوت.. الرقم الصعب للأبيض الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولد علي مبخوت في الخامس من أكتوبر سنة 1990، في أبوظبي الإماراتية، واستطاع أن يحجز مكاناً له بين عظماء كرة القدم المحلية، بفضل أهدافه وأرقامه اللافتة.
وواصل هداف نادي الجزيرة هوايته في تحطيم الأرقام القياسية أو صناعتها، بعدما بات أول لاعب يسجل هاتريك للأبيض في كأس الخليج، في شباك المنتخب اليمني بالجولة الافتتاحية، وهي ثلاثية أوصلت مبخوت لهدفه الدولي رقم 62، منذ مشاركته الأولى مع المنتخب في عام 2011. كما أصبح علي الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات في دورة الخليج، برصيد 11 هدفاً، متفوقاً على فهد خميس الذي سجل 10 أهداف في البطولة، وعدنان الطلياني صاحب الأهداف التسعة.
ويملك مبخوت على الصعيد القاري، الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ كأس آسيا، وسجله بعد مرور 14 ثانية في مرمى البحرين، في نسخة 2015 عشر بأستراليا، أسرع بست ثوان عن الرقم السابق والمسجل باسم الصيني وشين شيي، كما ظفر بلقب هداف تلك النسخة كذلك، وهو الإماراتي الوحيد الذي توج هدافاً لكأس أمم آسيا.
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