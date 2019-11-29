شكرا لقرائتكم تأهل وولفرهامبتون وفولفسبورغ وإسبانيول إلى دور الـ32 في "الأوروبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت أندية وولفرهامبتون الإنجليزي وفولفسبورغ الألماني وغينت البلجيكي وإسبانيول الإسباني وبراغا البرتغالي وألكمار الهولندي لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، دون انتظار نتائجها في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة.

وفي المجموعة الثامنة، حجز فريق إسبانيول بطاقة العبور لدور الـ32، بعد تعادله مع مضيفه فيرنكفاروزي المجري 2 - 2. وصعد إسبانيول إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه لودوجيرتس البلغاري.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل لودوغيرتس البلغاري مع مضيفه سسكا موسكو الروسي 1 - 1. وفي المجموعة التاسعة، تأهل فريقا غينت البلجيكي وفولفسبورغ الألماني، إلى دور الـ32 من المسابقة. وساهم التعادل السلبي الذي عاد به غينت من أرض مضيفه سانت اتيان الفرنسي، في اعلان تأهله إلى الدور التالي.

وفي المجموعة ذاتها، فاز فولفسبورغ الألماني على مضيفه أليكسندريا الأوكراني. ورفع غينت رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ صاحب المركز الثاني، فيما يحتل سانت اتيان المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل ألكسندريا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط.

وسيبقى حسم هوية المتأهلين إلى دور الـ32 من المجموعة السابعة، حتى الجولة الأخيرة، بعد تعادل فينورد الهولندي مع رينجرز الاسكتلندي 2 - 2، وفوز بورتو البرتغالي على مضيفه يونغ بويز السويسري 2 - 1.

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ويتصدر رينجرز الاسكتلندي ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط أمام بورتو ويونج بويز، فيما يتذيل فينورد ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة العاشرة، حقق روما الإيطالي فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي، فيما تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 1 - صفر على مضيفه وولفسبرغر النمساوي. وأصبح الصراع على أشده لحسم بطاقتي الترشح عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية، حيث تصدر مونشنغلادباخ الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه روما، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل باشاك شهير المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع وولفسبرغر في المؤخرة بأربع نقاط.

وحسم براغا وولفرهامبتون صعودهما للدور المقبل، عقب تعادلهما 3 - 3 في المجموعة الحادية عشر التي شهدت فوز بشكتاش التركي 2 - 1 على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي. وحافظ براغا على صدارته للمجموعة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على وولفرهامبتون، في حين احتل سلوفان براتيسلافا المركز الثالث بأربع نقاط، وبقي بشكتاش في ذيل الترتيب بثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثانية عشر، حقق فريق إف سي أستانا الكازاخي فوزا تاريخيا وشرفيا 2 - 1 على ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حين تعادل ألكمار 2 - 2 مع ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي. ورغم الفوز التاريخي لأستانا، إلا أنه لم يؤثر في خروج الفريق المبكر من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، حيث ظل قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

واشتعلت المنافسة تماما في المجموعة الثالثة على حجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية، عقب فوز كراسنودار الروسي 1 - صفر على ضيفه بازل السويسري، وانتصار خيتافي الإسباني على مضيفه طرابزون سبور التركي. ورغم الخسارة، احتفظ بازل بصدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على أقرب ملاحقيه فريقي خيتافي وكراسنودار، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين تذيل طرابزون الترتيب برصيد نقطة واحدة، ليودع البطولة رسميا.