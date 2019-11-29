أستانا يذيق مانشستر يونايتد الخسارة الأولى في الدوري الأوروبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق فريق إف سي أستانا الكازاخي فوزا تاريخيا وشرفيا 2 - 1 على ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية عشرة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ورغم الفوز التاريخي لأستانا، إلا أنه لم يؤثر في خروج الفريق المبكر من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، حيث ظل قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.
في المقابل، بقي مانشستر يونايتد، الذي ضمن تأهله لدور الـ32 للبطولة منذ الجولة الماضية، في صدارة المجموعة (مؤقتا) برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ألكمار الهولندي، الذي يحل ضيفا على بارتيزان بلغراد الصربي، صاحب المركز الثالث بأربع نقاط. في وقت لاحق بالجولة ذاتها.
وبادر مانشستر يونايتد بالتسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق جيسي لينغارد، لكن ديميتري شومكو أدرك التعادل لأستانا في الدقيقة 55، فيما جاء هدف الفوز لأصحاب الأرض عبر النيران الصديقة، بعدما سجل ديشون بيرنارد، لاعب يونايتد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، ليمنح الفريق الكازاخي فوزه الأول في المجموعة.
واشتعلت المنافسة تماما في المجموعة الثالثة على حجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة للأدوار الإقصائية، عقب فوز كراسنودار الروسي 1 - صفر على ضيفه بازل السويسري، وانتصار خيتافي الإسباني على مضيفه طرابزون سبور التركي.
ورغم الخسارة، احتفظ بازل بصدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على أقرب ملاحقيه فريقي خيتافي وكراسنودار، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين تذيل طرابزون الترتيب برصيد نقطة واحدة، ليودع البطولة رسميا.
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