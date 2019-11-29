شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن إصابة ديمبلي دون الإفصاح عن مدة غيابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الخميس، أن جناحه الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

وعانى ديمبلي من الإصابة في الدقيقة 25 من المباراة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا مساء يوم الأربعاء ليغادر الملعب ويشارك مواطنه أنطوان غريزمان بدلا منه.

وذكر برشلونة في بيانه "عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في فخذه الأيمن، وسيخضع للفحص الطبي لتحديد مدة غيابه".

وتعرض ديمبلي لالتحام مع نيكو شولز مدافع دورتموند، مما أسفر عن إصابته ومغادرته الملعب. وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة "إنه نبأ سيئ، لا نعرف بعد ما إذا كانت في نفس موضع إصابته السابقة".