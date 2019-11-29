شكرا لقرائتكم العراق يستضيف بطولة خليجي 25 رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز العراق رسميا بشرف استضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) بالإجماع من قبل رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر خلال المؤتمر العام للبطولة الذي عقد يوم الخميس.
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق فعاليات بطولة كأس الخليج بعد نسخة عام 1979 في بغداد.
وكان مقررا أن يستضيف العراق خليجي 23 لكن تم سحبها بسبب الحظر المفروض على الكرة العراقية من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لكن بعد فك الحظر أصبح العراق جاهز لاستضافة البطولة.
وعبر عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عن ارتياحه الكبير للثقة التي وضعها رؤساء الاتحادات الخليجية وأمناء السر في البصرة والعراق ليحظى بشرف الاستضافة مؤكدا أن هذا الأمر أسعد جميع العراقيين بلا استثناء.
واعتبر مسعود فوز العراق بشرف الاستضافة إنجازا كبيرا للشعب العراقي في جميع محافظات العراق.
وقال مسعود إن الجانب الحكومي متمثلا في وزارة الشباب والجانب الأمني ممثلا في وزارة الداخلية تعهدا بتوفير الجانب الأمني لجميع الفرق والجماهير الخليجية وخروج البطولة بأفضل صورة.
وشدد مسعود على أن سحب الاستضافة في السابق كان سببه الرئيسي الحظر المفروض على الكرة العراقية، ولكن الآن الحظر تم رفعه ونقل المباريات حاليا في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 هو بشكل مؤقت وستعود الأمور لنصابها الصحيح وتعود العراق لاستضافة المباريات في التصفيات مرة أخرى.
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