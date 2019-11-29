«الأبيض» يواجه العراق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستهدف منتخب الإمارات الفوز، وقطع خطوة مهمة نحو الدور نصف النهائي؛ عندما يواجه نظيره العراقي في السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج العربي (خليجي 24).يدخل «الأبيض» مباراة العراق، وهو يجلس على صدارة المجموعة بفارق الأهداف مع منافسه المنتخب العراقي، الذي يحتل المركز الثاني بذات الرصيد من النقاط، وتعد المواجهة فك ارتباط بين المنتخبين؛ حيث يقترب الفائز كثيراً من التأهل إلى مرحلة نصف النهائي.وقدم المنتخبان مستويات جيدة في الجولة الأولى؛ حيث حقق المنتخب العراقي الفوز على قطر في مباراة الافتتاح بهدفين مقابل هدف، على الجانب الآخر تمكن منتخبنا من التفوق على اليمن بثلاثية الهداف علي مبخوت، ليفتتح مشوراه في البطولة بانتصار عريض عزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، وساهم في رفع الروح المعنوية للمنتخب.ويولي الجهاز الفني هذه المباراة اهتماماً كبيراً؛ لتأثيرها المباشر على مشوار المنتخب في البطولة، ويخطط مارفيك لتحقيق نتيجة إيجابية تمكن الأبيض من المحافظة على صدارة المجموعة قبل المباراة الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام قطر في الثاني من ديسمبر/‏كانون الأول المقبل.

ثقة كاملة

من جهته، أكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني الأول، ثقته الكاملة في جميع اللاعبين المتواجدين مع الأبيض، مبيناً أنهم سيكونون على قدر التحدي، وهم يواجهون المنتخب العراقي القوي، متمنياً أن يوفق الأبيض في تحقيق تطلعات الجماهير الرياضية.

وتحدث إسماعيل راشد عن المباراة التي اعتبرها مصيرية، لافتاً إلى أن الفوز على العراق سيمهد الطريق للأبيض للتأهل إلى مرحلة نصف النهائي، ويعزز فرصه في مواصلة المشوار؛ سعياً لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه في هذه البطولة المهمة.

وطالب اللاعبين بالتركيز أكثر، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الجهاز الفني.

وحول التحضيرات التي سبقت المباراة ذكر إسماعيل راشد، أن المنتخب أدى تدريبين عقب لقاء اليمن، وضع من خلالهما الجهاز الفني الاستراتيجية الفنية التي سيعتمد عليها في المباراة، مؤكداً جاهزية جميع العناصر باستثناء حمدان الكمالي الذي سيغيب عن بقية مباريات البطولة؛ بسبب الإصابة.

أما الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، فوصف المباراة أمام العراق بالمهمة، باعتبارها جواز مرور إلى مرحلة نصف النهائي، مبيناً أن اللقاء يجمع بين منتخبين كبيرين يطمح كل واحد منهما لتحقيق الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل. وأوضح المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن الأبيض لم يكن أمامه الوقت الكافي ليستعد بشكل خاص لهذه المباراة؛ بسبب ضيق الوقت بين المباراة الأولى والثانية، مضيفاً أن كل المنتخبات يجب أن تتعامل مع هذا الوضع، استناداً إلى جدول البطولة الضاغط.

وذكر مارفيك أن الجهاز الفني ركز على الجانب التكتيكي في التحضير، وعمل على تهيئة اللاعبين لخوض اللقاء المهم في مواجهة المنتخب العراقي، مؤكداً معرفته الكاملة بالمنافس من خلال مواجهته عندما كان مدرباً للمنتخب السعودي في السابق، ويدرك أنه منتخب قوي من الناحية البدنية والذهنية بدليل ما قدموه أمام قطر، مضيفاً أنه يخطط لمواجهة العراق بطريقة تقود المنتخب للفوز.

فريق جديد

وقال: لقد بدأنا في الأشهر الماضية ببناء فريق جديد وهناك عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين، ومن المهم العمل على منح هؤلاء اللاعبين فرص مشاركة؛ لإكسابهم الخبرة المطلوبة، يجب إعدادهم بالشكل المطلوب لتقديم أداء جيد، وتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف: المنتخب الحالي يملك مستقبلاً جيداً، نرغب في تطبيق أسلوب لعب معين، شخصياً أحب أن ألعب كرة القدم الهجومية، وأبدأ كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، وليس الركون إلى الدفاع، الأمر المهم بالنسبة لي هو أن يكون لدينا أسلوب لعب خاص بنا.

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الجنيبي يلتقي ممثلينا في اللجان



التقى عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، مع أعضاء بعثة اتحاد الكرة، المشاركين في اللجان المختلفة لخليجي 24؛ وهم: ناصر عبد الله عضو لجنة الحكام، وحمدان الزيودي عضو لجنة الانضباط، وعبد الله حسن عضو لجنة الدراسات الفنية إلى جانب طاقم الحكام الدولي، المكون من محمد عبد الله حسن، وعمار الجنيبي، ومحمد أحمد يوسف، وحسن سقطري، ومراقب المباريات إبراهيم أحمد.

والتقى الوفد مع أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا،وقدموا لهم التهنئة بمناسبة الفوز على اليمن في المباراة الأولى، وتمنوا التوفيق ل«الأبيض» في مباراة اليوم.



محمد مرزوق: ثقتنا في أنفسنا كبيرة



اعترف محمد مرزوق مدافع منتخبنا الوطني بصعوبة مهمة الأبيض في مرحلة مجموعات بطولة خليجي 24، التي يواجه فيها منتخبات قوية ومتمرسة، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة الأبيض على منافسة منتخبات المجموعة وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وقال محمد مرزوق إن جميع اللاعبين في كامل الجاهزية للدفاع عن ألوان المنتخب، وتقديم جهدهم من أجل بلوغ الهدف المنشود. وتحدث مرزوق عن منافس الأبيض في المباراة، مشيراً إلى أن المنتخب العراقي تطور كثيراً في الفترة الأخيرة، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، لكنه عاد وأكد ثقته الكاملة في إمكانات اللاعبين الإماراتيين الذين سيقدمون كل ما يملكون من أجل تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة.