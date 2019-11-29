الفعاليات المصاحبة تثري سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام العديد من الفعاليات المصاحبة في حلبة ياس التي تستضيف سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019، وتساهم هذه الفعاليات في جذب الجماهير لقضاء أوقات ممتعة في الحلبة إضافة إلى متابعة السباق.

وأتاحت حلبة مرسى ياس أمس للآلاف من مشجعي الفورمولا 1 مع دخول اليوم الأول من الأيام الخمسة لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019 فرصة التعرف الحصرية الى الفرق والسائقين بشكل مباشر وشخصي وإلقاء نظرة من وراء الكواليس على فرق الفورمولا 1 أثناء تحضير سياراتهم قبل الانطلاق بها على مسار الحلبة، وذلك أثناء قيامهم بالجولة المفتوحة المجانية في منطقة الصيانة.

وأعلنت فيرجن هايبرلوب ون، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب، عن مشاركتها في نسخة العام الحالي من سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستعرض خلالها فيرجن هايبرلوب ون عربة الركاب الخاصة بها في أبوظبي، حيث تقدم الشركة للزوار وجمهور سباق السيارات ومحبي المغامرات في حلبة فورمولا1، فرصة خوض تجربة السفر المستقبلية في القرن الحادي والعشرين. وسيتيح السباق الذي يستقطب أفضل السائقين على مستوى العالم، للجمهور فرصة الدخول إلى عربة الركاب التي طورتها فيرجن هايبرلوب ون. وستصل سرعة النقل عبر أنظمة هايبرلوب إلى 1000 كم في الساعة، في ما وصلت أعلى سرعة سجلها سائق فورمولا1 إلى 370 كيلومتراً في الساعة فقط.