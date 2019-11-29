شكرا لقرائتكم خبر عن الفعاليات المصاحبة تثري سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام العديد من الفعاليات المصاحبة في حلبة ياس التي تستضيف سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019، وتساهم هذه الفعاليات في جذب الجماهير لقضاء أوقات ممتعة في الحلبة إضافة إلى متابعة السباق.
وأتاحت حلبة مرسى ياس أمس للآلاف من مشجعي الفورمولا 1 مع دخول اليوم الأول من الأيام الخمسة لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019 فرصة التعرف الحصرية الى الفرق والسائقين بشكل مباشر وشخصي وإلقاء نظرة من وراء الكواليس على فرق الفورمولا 1 أثناء تحضير سياراتهم قبل الانطلاق بها على مسار الحلبة، وذلك أثناء قيامهم بالجولة المفتوحة المجانية في منطقة الصيانة.
وأعلنت فيرجن هايبرلوب ون، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب، عن مشاركتها في نسخة العام الحالي من سباق جائزة أبوظبي الكبرى.
وتعد هذه المرة الأولى التي تستعرض خلالها فيرجن هايبرلوب ون عربة الركاب الخاصة بها في أبوظبي، حيث تقدم الشركة للزوار وجمهور سباق السيارات ومحبي المغامرات في حلبة فورمولا1، فرصة خوض تجربة السفر المستقبلية في القرن الحادي والعشرين. وسيتيح السباق الذي يستقطب أفضل السائقين على مستوى العالم، للجمهور فرصة الدخول إلى عربة الركاب التي طورتها فيرجن هايبرلوب ون. وستصل سرعة النقل عبر أنظمة هايبرلوب إلى 1000 كم في الساعة، في ما وصلت أعلى سرعة سجلها سائق فورمولا1 إلى 370 كيلومتراً في الساعة فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الفعاليات المصاحبة تثري سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.