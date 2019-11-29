أبطال القوة البدنية في اختبار «آسيوية كازاخستان»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة منتخب الإمارات للقوة البدنية في بطولة آسيا، والتي ستقام في كازاخستان خلال الفترة من 2 إلى 8 ديسمبر المقبل.

ويترأس بعثة منتخب الإمارات محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، وعضو مجلس الإدارة البطل العالمي فيصل أحمد الغيص الزعابي، ومنصور عبد الرحيم المرزوقي وعلي أحمد الحلي وعبد الله يعقوب المازمي ومحمد علي الحميدي وراشد جمال لوتاه، والمدرب الدولي خالد الحاي والإداري إبراهيم آل علي.

ويتطلع منتخب الإمارات إلى تحقيق نتائج مميزة للحفاظ على المراكز المتقدمة التي تحققت خلال بطولة آسيا التي أقيمت في دبي مطلع العام الحالي، وأحرز المنتخب 16 ميدالية أبرزها ذهبية بطل العالم وآسيا، ولقب بطل الأبطال للاعب فيصل أحمد الغيص.

بدوره أكد محمد المري أن البطولة ستقام بحسب النظام العالمي المتبع بإقامة منافسات السكوات والديلفت والبنج بريس بدون قميص اللبسة، مؤكداً أن المنتخب استعد بشكل مميز واصبح جاهزاً للبطولة.

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