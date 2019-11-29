ختام رائع لفورمولا المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدلت جزيرة ياس، ليلة أمس الأول، الستار على فعاليات النهائيات العالمية لمسابقة الفورمولا1 في المدارس 2019، برعاية أدنوك، بحفل تتويج استضافته حلبة مرسى ياس عند المنعطف الأول للحلبة بجوار برج الشمس، أحد المواقع الأكثر تميزاً في عمر المسابقة البالغ 15 عاماً.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مراسم التتويج للنهائيات على حلبة فورمولا 1 قبل بداية سباق عطلة الأسبوع مباشرة، وكذلك أول مرة تكون في الهواء الطلق.

وشهد الحفل الختامي حضور الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس، وتشايس كاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة فورمولا 1، بالإضافة إلى نجم سباقات الفورمولا 1 روزبرغ الذي توج ببطولة العالم للسائقين في حلبة مرسى ياس في عام 2016، وكذلك ريم البوعينين، رئيس قسم المسؤولية المجتمعية لشركة أدنوك الراعية للبطولة.