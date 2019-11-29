شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة البريميرليج للكاراتيه بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 26 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل ، بمشاركة المنتخب الوطنى ، حيث تقام اليوم فعاليات البطولة والافتتاح .

وتضم قائمة منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة كلاً من أحمد أشرف ، و على الصاوى ، و عبد الله ممدوح ، طه طارق، و محمد أحمد رمضان ، مالك جمعة ، وعبد الله هشام ، رضوى سيد ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين حمدى ، سارة عاصم ، ويرافق البعثة شعبان صابر إدارى ، و هانى قشطة ، و محمد عبد الرجال مدربان، ويرأس بعثة الفراعنة فى أسبانيا حسام عجور نائب رئيس اتحاد اللعبة .

يذكر أن المنتخب توج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى مؤخرا ، بتحقيق 19 ميدالية متنوعة .