شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة البريميرليج للكاراتيه بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه التى تقام بإسبانيا فى الفترة من 26 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل ، بمشاركة المنتخب الوطنى ، حيث تقام اليوم فعاليات البطولة والافتتاح .
وتضم قائمة منتخب مصر للكاراتيه فى البطولة كلاً من أحمد أشرف ، و على الصاوى ، و عبد الله ممدوح ، طه طارق، و محمد أحمد رمضان ، مالك جمعة ، وعبد الله هشام ، رضوى سيد ، جيانا فاروق ، فريال اشرف ، ياسمين حمدى ، سارة عاصم ، ويرافق البعثة شعبان صابر إدارى ، و هانى قشطة ، و محمد عبد الرجال مدربان، ويرأس بعثة الفراعنة فى أسبانيا حسام عجور نائب رئيس اتحاد اللعبة .
يذكر أن المنتخب توج ببطولة العالم التى أقيمت بتشيلى مؤخرا ، بتحقيق 19 ميدالية متنوعة .
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