شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد مصير "طارق حامد" من مواجهة مازيمبى فى البروفة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، اليوم الجمعة، مصير طارق حامد لاعب وسط الفريق من المشاركة فى مواجهة مازيمبى من عدمه، والتى ستجمع الفريقان فى الثالثة من عصر غد السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، حيث سيخضع طارق حامد لاختباراً طبياً قبل مران الفريق الأخير اليوم لحسم مدى جاهزيته للمواجهة من عدمه بعد البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى الفترة الماضية.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض يُحقق خلال الفترة الجارية فى أزمة طارق حامد الأخيرة بعد تأكيدات اللاعب إنه لا يتمارض على الفريق ولكن جاء إطلاع مرتضى منصور على التقرير الطبى الذى سبق مباراة إنبى فى الدورى الممتاز والذى لم يتضمن تواجد اسم الثنائى طارق حامد وعبد الله جمعة لاعبى الفريق ضمن اللاعبين المُصابين لتنفجر تلك الأزمة حيث وجد رئيس قلعة ميت عقبة فى تقرير الجهاز الطبى للفريق إن الثنائى الذى مازال مصابا أشرف بن شرقى وأوباما، فقط وحرص الجهاز الفنى للأبيض على اصطحاب الرباعى حامد وجمعة وبن شرقى أوباما فى رحلة الكونغو لتجهيزهم لمباراة مازيمبى.