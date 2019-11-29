شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى استعداداته لمباراته مع الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها غداً السبت على استاد المكس بالإسكندرية

وطالب الصربى ميودراج لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية لاسيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى سلم ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربي “ميودراج يسيتش” قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى ، وشهدت القائمة عودة كل من محمد الشامى ومحمد حمدى زكى فيما غاب عنها أحمد مدبولى للايقاف.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

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حراسة المرمى … محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، محمد الشامى، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ،محمد حمدى زكى .

خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .

وكان الفريق قد تخطى مؤخرا الجزيرة الاماراتى ذهابا وايابا بثنائية فى كل جولة ليصعد لدور الـ8 بالبطولة العربية.