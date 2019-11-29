شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة بيراميدز تصل إينوجو بعد رحلة ١٢ ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة إينوجو في نيجيريا استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز يوم الأحد المقبل في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحطت طائرة الفريق الخاصة بمدينة بورت هاركوت في نيجيريا بعد رحلة طيران من القاهرة استغرقت ٦ ساعات كاملة، وتوجها البعثة بعدها إلى مدينة إينوجو بالحافلة في رحلة أخرى استغرقت ٦ ساعات حتى الوصول لفندق الإقامة.

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ويؤدي بيراميدز مرانه الأول الخميس بالمدينة قبل خوض المباراة المحدد لها الثالثة من عصر الأحد المقبل.