شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة بيراميدز تصل إينوجو بعد رحلة ١٢ ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وحطت طائرة الفريق الخاصة بمدينة بورت هاركوت في نيجيريا بعد رحلة طيران من القاهرة استغرقت ٦ ساعات كاملة، وتوجها البعثة بعدها إلى مدينة إينوجو بالحافلة في رحلة أخرى استغرقت ٦ ساعات حتى الوصول لفندق الإقامة.
ويؤدي بيراميدز مرانه الأول الخميس بالمدينة قبل خوض المباراة المحدد لها الثالثة من عصر الأحد المقبل.
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