فيديو ..الكاراتيه يتدرب فى أسبانيا استعدادا للبريميرليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبى منتخب الكاراتيه التدريب اليومى ، فى مدريد ، فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة البريميرليج والتى تنطلق اليوم 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل بأسبانيا .
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة الدولية 12 لاعب ولاعبة ، و هم أحمد أشرف عادل وعلي محمد الصاوي وعبدالله ممدوح وطه طارق ومحمد رمضان ومالك جمعة وعبدالله هشام ورضوى سيد رضوان وجيانا فاروق وفريال أشرف وياسمين حمدي وسارة عاصم.
ويترأس بعثة المنتخب حسام عجور نائب رئيس الاتحاد ، و يرافقهم كل من شعبان صابر إدارى ، و هانى قشطة ، و محمد عبد الرجال مدربان.
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