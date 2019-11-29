شكرا لقرائتكم خبر عن حبشي : الجماهير المصرية تحضر مباراة الأهلي والنجم الساحلي بجواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد نبيل حبشي السفير المصري في تونس أن السلطات التونسية متعاونة للغاية مع السفارة المصرية من أجل تأمين وتوفير كل الأجواء لبعثة النادي الأهلي خلال تواجده في العاصمة التونسية ، مشيرا إلى أن الفندق مجهز بكل ما طلبه مسئولي النادي الأحمر .

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قال السفير المصري بتونس في تصريحات ببرنامج "ملك وكتابة" ، أن اللعب في ملعب رادس بالعاصمة التونسية ميزة للأهلي بدلا من اللعب في مدينة سوسة، متمنيا التوفيق للفريق الأحمر في مباراته ضد النجم الساحلي.

كشف أنه تم الاتفاق على السماح للجماهير المصرية بالدخول من خلال جواز السفر المصري، على أن يتم المعاملة بالمثل في مصر، مشيرا إلى وجود ترجيب من الجامعة التونسية وكل التسهيلات مقدمة للنادي الأهلي.