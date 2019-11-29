تصريحات الخميس.. رد الأهلي وتغريدة مثيرة لمؤمن.. وتعليقات متبادلة بين جاريدو وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة، ليوم الخميس 28 نوفمبر.

طولان يعلق.. هل ينتقل أسامة جلال للأهلي والزمالك؟

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي إنبي، أنه لم يتحدث مع لاعبه أسامة جلال من أجل الانتقال لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

أول تعليق من نهضة بركان على تعويض الزمالك في السوبر الأفريقي

كشف حكيم بن عبدالله رئيس نادي نهضة البركان المغربي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يخاطب ناديه بشأن مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي.

أحمد بلال: مصطفى محمد ليس مهاجم مصر الأول

أكد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالي ولاعب المنتخب الأولمبي، لا يُعد حاليًا مهاجم مصر الأول.

جاريدو: أعرف كيف يلعب الأهلي في أفريقيا

قال خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، إن مباراتهم أمام الأهلي كبيرة ومهمة خاصة في انطلاقتهم بالبطولة.

عاشور: الأهلي لا يهتم بمكان مواجهة النجم الساحلي

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أكد حسام عاشور قائد النادي الأهلي أن فريقه لا يكترث بمكان مواجهته مع النجم الساحلي سواء كانت في رادس أو في سوسة.

فايلر: مواجهة النجم تحدي كبير.. وكرة القدم لا تعترف بالنتائج السابقة

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن مباراة النجم الساحلي، ستكون قوية وبين فريقين كبيرين، مشيرًا إلى أن فريقه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل نتيجة.

أمير عزمي: ترتيب المباريات أضاع الدوري على الزمالك

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد السابق بنادي الزمالك، أن سوء ترتيب مباريات الدوري الموسم الماضي، أضاع على الفريق الأبيض التتويج باللقب.

تغريدة مثيرة من مؤمن زكريا بعد أنباء أزمته مع الأهلي

أثار مؤمن زكريا الجدل، بعد تغريدة مثيرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد أنباء استغناء النادي الأهلي عنه وعدم تحمله تكاليف العلاج.

أول رد من الأهلي على عدم الالتزام بعلاج مؤمن زكريا والاستغناء عنه

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي، أن النادي ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.

غريب رداً على كلوب: صلاح رقم 1 في اختياراتي لطوكيو 2020

رد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تصريحات يورجن كلوب التي أكد خلالها عدم إبداء مدرب مصر رغبته في الاستعانة بمحمد صلاح في أوليمبياد طوكيو 2020.