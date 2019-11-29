تغريدة مثيرة من مؤمن زكريا بعد أنباء أزمته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أثار مؤمن زكريا الجدل، بعد تغريدة مثيرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد أنباء استغناء النادي الأهلي عنه وعدم تحمله تكاليف العلاج.

وكتب مؤمن: "ساعات كدا بتكون فاهم كل حاجه بس بتقول لنفسك عديها"، متبعا التغريدة بإشارة إلى حزنه.

وكان عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي، أكد أن النادي ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.

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وأشار في تصريحات ببرنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي، أن علاج مؤمن زكريا يتكفله النادي الأهلي، بقرار من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وتساءل القيعي: "لماذا الحديث وكأن أمرًا جديدًا قد حدث؟"، مضيفا: "اللاعب ووكيله اجتمعا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أغسطس الماضي، وتم الاتفاق على عدم قيد اللاعب حتى اكتمال شفاءه".