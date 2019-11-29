أول رد من الأهلي على عدم الالتزام بعلاج مؤمن زكريا والاستغناء عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في الأهلي، أن النادي ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق.

وأشار في تصريحات ببرنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي، أن علاج مؤمن زكريا يتكفله النادي الأهلي، بقرار من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

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وتساءل القيعي: "لماذا الحديث وكأن أمرًا جديدًا قد حدث؟"، مضيفا: "اللاعب ووكيله اجتمعا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أغسطس الماضي، وتم الاتفاق على عدم قيد اللاعب حتى اكتمال شفاءه".

واعتبر القيعي تلك الأنباء بالإفلاس والشائعات: "المنافس حين لا يستطيع أن يهزمك في الملعب، يحاول أن يلحق بك أمورًا خارجه".

واختتم: "يجب أن نعمل من أجل مقاومة تلك الأخبار، والجماهير يجب ألا تصدق ذلك، ولن نرد على أي شيء".