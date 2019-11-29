وكيل صلاح يوضح حقيقة استثمار صلاح بأحد الأندية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى رامي عباس وكيل ومحامي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ما تردد عن قيام اللاعب بالاستثمار في أحد الأندية بمصر.

وكتب وكيل صلاح عبر تويتر: "تقارير استثمار محمد في نادي مصري غير صحيحة".

وكانت أنباء ترددت عن قيام صلاح بدعم نادي عثماثون طنطا، بمنطقة الغربية، أحد أندية الدرجة الثالثة.

Advertisements

وبدأ محمد صلاح مسيرته بنادي عثماثون طنطا، في مراحل الناشئين قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب، ومنه لخوض تجربة احترافية.

ولعب صلاح لأندية بازل السويسري، وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين، وفيورنتينا وروما الإيطاليين.

يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامين متتاليين، ودخل في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم عام 2018، وتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين، وقيادة فريقه للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ ليفربول.