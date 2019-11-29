الزمالك يوضح موقف طارق حامد من مباراة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الزمالك بالكونغو، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال.

وقال أنور، في تصريحات تليفزيونية لقناة "القاهرة والناس"، إن الملعب الذي سيستضيف المباراة، هو أفضل الملاعب المتواجدة في الكونغو والتي تجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي.

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وعن موقف طارق حامد من المشاركة بالمباراة، أوضح رئيس البعثة، أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، منذ عودته من رحلة المنتخب الوطني وفقا لتقرير الجهاز الطبي، مما أدى لغيابه عن مباراة إنبي بالدوري.

وأكمل: "سيتحدد الموقف النهائي لمشاركة طارق حامد من عدمها، خلال مران الفريق الجمعة".

ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي الكونجولي بافتتاحية مباريات الفريقين بدور المجموعات، في المجموعة التي تضم إلى جانبهما زيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.