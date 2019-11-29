الأهلي يطرق أبواب رادس لإعلان بيان جديد لأبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود النادي الأهلي للظهور في ملعب رادس في تونس مع تحدي إفريقي جديد في بطولة دوري الأبطال التي يتربع على عرشها بين كل الأبطال الذين تنافسوا للفوز بها على مر التاريخ.

الأهلي يحل ضيفاً على النجم الساحلي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم ناديي الهلال السوداني وبلاتينوم من زيمبابوي.

وتأهل الاهلي لنهائي دوري الأبطال مرتين في أخر ثلاثة مواسم لكنه لم يحصد اللقب، وكان أخر ظهور له في رادس في نهائي النسخة قبل الماضية عندما خسر أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة ليخسر اللقب رغم فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة أكد فراس بلعربي لاعب النجم الساحلي التونسي أن فريقه يعرف الأهلي جيداً واصفاً العملاق الأحمر بأحد أقوى أندية إفريقيا، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة رغم أفضلية اللعب في رادس.

ومن جانبه قال حسام عاشور قائد النادي الاهلي أن فريقه لا يأبه كثيراً بمكان المواجهة سواء كانت في ملعب رادس أو في سوسة، مؤكداً أن فريقه يسعى فقط نحو الفوز في أي مكان.

العملاق الأحمر تذكر عصوره الذهبية مع مدربه السويسري الجديد رينيه فايلر حيث فاز في كل المباريات التي خاضها معه محلياً وإفريقيا بنسبة نجاح 100%.

وفاز الأهلي مع فايلر بأربع مباريات في الدوري المصري ليتربع على الصدارة، كما فاز على كانو سبورت في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال بثنائية نظيفة، وفاز على الزمالك (3-2) في كأس السوبر المصري.

ويأمل النادي الأهلي في أن تستمر سلسلة انتصاراته مع العقل السويسري في رادس من أجل حصد ثلاث نقاط مهمة جداً في بداية مشوار مرحلة المجموعات ليقطع شوطاً كبيراً في التأهل إلى ربع النهائي.

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وقال حسام عاشور قبل المباراة :"الفوز على النجم الساحلي في تونس يمنحنا دفعة كبيرة، خاصة أننا سنلعب المباراة الثانية في مصر وستكون فرصنا أكبر في تحسين موقفنا من أجل التأهل".

وسجل الأهلي مع فايلر 19 هدفاً في 6 مباريات واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط من بينها هدفين في مباراة واحدة (كأس السوبر المصري).

ويسعى بطل إفريقيا التاريخي في إصدار بيان جديد لأبطال القارة الإفريقية المنافسين على لقب البطولة بتحقيق الفوز على النجم في رادس ليؤكد أن انطلاقته المبهرة مع فايلر كانت مجرد تمهيد للعودة من جديد للعرش الإفريقي المفقود.

بطاقة المباراة

الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 29 نوفمبر 2019

التوقيت: 9 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة: بي إن سبورت