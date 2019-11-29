محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نشرت الحسابات التابعة لنادي بلدية المحلية مقطع فيديو لاحتفال لاعبي الفريق بمديرهم الفني رضا عبد العال عقب الفوز على نظيرهم الأولمبي في دوري الدرجة الثانية. واحتفل اللاعبون بالفوز على البلدية في الدقائق الأخيرة بالغناء لمديرهم الفني رضا عبد العال داخل غرف الملابس "رضا يارضا.. ادلع يارضا"؛ حيث وعدهم بصروف مكافئات لهم. ويُمكنكم مشاهدة الاحتفالات في مقطع الفيديو التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"حفلة في غرفة الملابس".. فيديو: لاعبو البلدية يحتفلون بالفوز بالغناء لرضا عبد العال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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